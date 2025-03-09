Артём Дзюба впервые высказался о своём рекорде по голам в российском футболе
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Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба высказался о рекордном голе. Форвард отличился в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Этот гол стал 234-м в карьере Дзюбы, он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Встреча проходит в эти минуты, «Акрон» выигрывает со счётом 1:0.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Дзюба – 9' 0:2 Лончар – 83'
«Какие ощущения от рекорда? Пока трудно. Первые секунды были потрясающие, а дальше, по тому, как складывался первый тайм, всё улетучилось. Главное сейчас выиграть.
Какая была задача, забить в этом матче? Задача всегда — забить и отдать. Главное, чтобы команда победила», — сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч Премьер».
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