Артём Дзюба впервые высказался о своём рекорде по голам в российском футболе

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба высказался о рекордном голе. Форвард отличился в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Этот гол стал 234-м в карьере Дзюбы, он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Встреча проходит в эти минуты, «Акрон» выигрывает со счётом 1:0.

«Какие ощущения от рекорда? Пока трудно. Первые секунды были потрясающие, а дальше, по тому, как складывался первый тайм, всё улетучилось. Главное сейчас выиграть.

Какая была задача, забить в этом матче? Задача всегда — забить и отдать. Главное, чтобы команда победила», — сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч Премьер».