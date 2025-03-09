Президент РПЛ Александр Алаев поздравил Артёма Дзюбу с бомбардирским рекордом

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поздравил нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу с бомбардирским рекордом в истории российского футбола. Дзюба отличился в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Этот гол стал 234-м в карьере футболиста, таким образом, он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Встреча проходит в эти минуты, «Акрон» выигрывает со счётом 1:0.

«Поздравляю Артёма с выдающимся достижением. Он всем доказал, что является не только яркой и неординарной личностью, но и классным футболистом. Спортивные достижения и яркий образ делают Артёма одной из главных звёзд российского спорта», — приводит слова Алаева пресс‑служба РПЛ.