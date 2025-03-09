Президент РПЛ Александр Алаев поздравил Артёма Дзюбу с бомбардирским рекордом
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поздравил нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу с бомбардирским рекордом в истории российского футбола. Дзюба отличился в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Этот гол стал 234-м в карьере футболиста, таким образом, он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Встреча проходит в эти минуты, «Акрон» выигрывает со счётом 1:0.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Дзюба – 9' 0:2 Лончар – 83'
«Поздравляю Артёма с выдающимся достижением. Он всем доказал, что является не только яркой и неординарной личностью, но и классным футболистом. Спортивные достижения и яркий образ делают Артёма одной из главных звёзд российского спорта», — приводит слова Алаева пресс‑служба РПЛ.
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