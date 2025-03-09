«СКА-Хабаровск» на выезде минимально обыграл «Шинник» в 23-м туре Первой лиги
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Завершился матч 23-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались ярославский «Шинник» и «СКА-Хабаровск». Игра проходила на стадионе «Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Фалов. «СКА-Хабаровск» одержал победу со счётом 1:0.
Россия — Мелбет Первая лига . 23-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
0 : 1
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:1 Гурбан – 26'
Единственный гол в матче был забит на 26-й минуте, отличился полузащитник «СКА-Хабаровск» Борха Мартинес. Этот мяч стал дебютным для футболиста в составе команды.
«Шинник» занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 22 очка за 23 матча. «СКА-Хабаровск» заработал 35 очков после аналогичного количества игр и располагается на шестой строчке.
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