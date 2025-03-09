Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шинник — СКА-Хабаровск, результат матча 9 марта 2025, счёт 0:1, Первая лига 2024-2025

«СКА-Хабаровск» на выезде минимально обыграл «Шинник» в 23-м туре Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 23-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались ярославский «Шинник» и «СКА-Хабаровск». Игра проходила на стадионе «Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Фалов. «СКА-Хабаровск» одержал победу со счётом 1:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 23-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
0 : 1
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:1 Гурбан – 26'    

Единственный гол в матче был забит на 26-й минуте, отличился полузащитник «СКА-Хабаровск» Борха Мартинес. Этот мяч стал дебютным для футболиста в составе команды.

«Шинник» занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 22 очка за 23 матча. «СКА-Хабаровск» заработал 35 очков после аналогичного количества игр и располагается на шестой строчке.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android