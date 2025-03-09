Полузащитник «Челси» Коул Палмер впервые в карьере не забил пенальти

Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Лестером» не смог реализовать пенальти впервые в карьере. Об этом сообщает известный статистический портал Squawka. Встреча между командами проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт в матче не открыт.

На 20-й минуте встречи вингер «Челси» Джейдон Санчо заработал пенальти. На 21-й минуте Палмер подошёл к точке и установил мяч, но потом решил его переставить. В итоге вратарь «Лестера» Мадс Хермансен дотянулся до мяча и отразил удар. Ранее 22-летний Коул Палмер забил все 17 исполненных пенальти.