Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Челси» Коул Палмер впервые в карьере не забил пенальти

Полузащитник «Челси» Коул Палмер впервые в карьере не забил пенальти
Комментарии

Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Лестером» не смог реализовать пенальти впервые в карьере. Об этом сообщает известный статистический портал Squawka. Встреча между командами проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт в матче не открыт.

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 0
Лестер Сити
Лестер
1:0 Кукурелья – 60'    

На 20-й минуте встречи вингер «Челси» Джейдон Санчо заработал пенальти. На 21-й минуте Палмер подошёл к точке и установил мяч, но потом решил его переставить. В итоге вратарь «Лестера» Мадс Хермансен дотянулся до мяча и отразил удар. Ранее 22-летний Коул Палмер забил все 17 исполненных пенальти.

Материалы по теме
Тренер «Челси» Мареска: мы не беспокоимся за Палмера, нам нужно полагаться на команду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android