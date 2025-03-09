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Детский тренер Дзюбы: маленький Артём был «бомбой», порадовался его рекорду

Детский тренер Дзюбы: маленький Артём был «бомбой», порадовался его рекорду
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Александр Шупляков, один из первых тренеров нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, высказался о рекордном голе футболиста. Форвард тольяттинского клуба отличился в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Этот гол стал 234-м в карьере Дзюбы, он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Встреча проходит в эти минуты, «Акрон» выигрывает со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Дзюба – 9'     0:2 Лончар – 83'    

«Смотрю матч «Акрона», порадовался за Артёма. Было понятно, что рано или поздно он побьёт рекорд Кержакова. Маленький Артём был «бомбой», талантливый малый, такое нутро у него из детства», — сказал Шупляков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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