Детский тренер Дзюбы: маленький Артём был «бомбой», порадовался его рекорду

Александр Шупляков, один из первых тренеров нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, высказался о рекордном голе футболиста. Форвард тольяттинского клуба отличился в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Этот гол стал 234-м в карьере Дзюбы, он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Встреча проходит в эти минуты, «Акрон» выигрывает со счётом 1:0.

«Смотрю матч «Акрона», порадовался за Артёма. Было понятно, что рано или поздно он побьёт рекорд Кержакова. Маленький Артём был «бомбой», талантливый малый, такое нутро у него из детства», — сказал Шупляков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.