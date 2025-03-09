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Станислав Черчесов поздравил Дзюбу со званием лучшего бомбардира российского футбола

Станислав Черчесов поздравил Дзюбу со званием лучшего бомбардира российского футбола
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Российский тренер Станислав Черчесов высказался о рекордном голе нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы. Форвард тольяттинского клуба отличился в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Этот гол стал 234-м в карьере Дзюбы, он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обойдя Александра Кержакова. Встреча проходит в эти минуты, «Акрон» выигрывает со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Дзюба – 9'     0:2 Лончар – 83'    

«Поздравляю Артёма! Когда поравнялся, я не поздравлял, потому что не видел смысла. Но Дзюба ещё не поставил точку в карьере, голы ещё будут.

От всей души желаю ему наращивать количество голов. Ещё раз поздравляю. Мы много вместе работали, поэтому я знаю, как сильно он этого хотел», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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