«Крылья Советов» — «Акрон»: Лончар удвоил преимущество гостей на 83-й минуте

В эти минуты проходит матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и тольяттинский «Акрон». Игра идёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк (Калуга). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 2:0 в пользу «Акрона».

На 83-й минуте полузащитник «Акрона» Стефан Лончар удвоил преимущество своей команды.

После 19 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 22 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 43 очка.