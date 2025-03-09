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«Крылья Советов» — «Акрон»: Лончар удвоил преимущество гостей на 83-й минуте

«Крылья Советов» — «Акрон»: Лончар удвоил преимущество гостей на 83-й минуте
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В эти минуты проходит матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и тольяттинский «Акрон». Игра идёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк (Калуга). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 2:0 в пользу «Акрона».

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Дзюба – 9'     0:2 Лончар – 83'    

На 83-й минуте полузащитник «Акрона» Стефан Лончар удвоил преимущество своей команды.

После 19 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 22 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 43 очка.

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