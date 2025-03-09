Рекордный гол Дзюбы помог «Акрону» обыграть «Крылья Советов» в 20-м туре РПЛ

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Завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и тольяттинский «Акрон». Игра проходила на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк (Калуга). «Акрон» одержал победу со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт на девятой минуте, отличился нападающий «Акрона» Артём Дзюба. Этот гол сделал форварда лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На 83-й минуте полузащитник Стефан Лончар удвоил преимущество гостей.

После 20 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 25 очков.