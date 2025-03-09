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«Арсенал» достиг соглашения с новым спортивным директором — Орнштейн

«Арсенал» достиг соглашения с новым спортивным директором — Орнштейн
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Бывший спортивный директор мадридского «Атлетико» Андреа Берта приступит к работе в аналогичной должности в лондонском «Арсенале» в ближайшие недели. Об этом сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, назначение инициировано управляющим директором клуба Ричардом Гарликом и исполнительным вице-президентом Тимом Льюисом. Отмечается, что также было получено одобрение со стороны главного тренера команды Микеля Артеты.

В ноябре прошлого года пост спортивного директора «Арсенала» покинул Эду Гаспар.

На текущий момент лондонский клуб занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 13 очков, имея при этом матч в запасе.

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