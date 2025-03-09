«Торпедо» и «Уфа» сыграли вничью в матче 23-го тура Первой лиги

Московское «Торпедо» встречалось с «Уфой» в рамках 23-го тура Первой лиги. Игра проходила на стадионе «Арена Химки». Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Германом Коваленко из Казани. Команды не смогли поразить ворота друг друга, игра завершилась безголевой ничьей — 0:0.

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги с 44 очками. Отставание от лидирующей «Балтики», которая имеет матч в запасе, составляет два очка. «Уфа» находится на 15-й строчке. В активе команды 22 набранных очка. В следующем туре «Торпедо» сыграет на выезде с «Нефтехимиком», а «Уфа» примет на своём поле «Енисей».