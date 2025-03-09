Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Торпедо — Уфа, результат матча 9 марта 2025, счет 0:0, Первая лига 2024-2025

«Торпедо» и «Уфа» сыграли вничью в матче 23-го тура Первой лиги
Комментарии

Московское «Торпедо» встречалось с «Уфой» в рамках 23-го тура Первой лиги. Игра проходила на стадионе «Арена Химки». Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Германом Коваленко из Казани. Команды не смогли поразить ворота друг друга, игра завершилась безголевой ничьей — 0:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 23-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
0 : 0
Уфа
Уфа

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги с 44 очками. Отставание от лидирующей «Балтики», которая имеет матч в запасе, составляет два очка. «Уфа» находится на 15-й строчке. В активе команды 22 набранных очка. В следующем туре «Торпедо» сыграет на выезде с «Нефтехимиком», а «Уфа» примет на своём поле «Енисей».

Календарь Первой лиги
Турнирная таблице Первой лиги
Материалы по теме
Успешный дебют Селихова и конец мегасерии «Торпедо». Первая лига вернулась! Видео
Успешный дебют Селихова и конец мегасерии «Торпедо». Первая лига вернулась! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android