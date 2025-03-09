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«Зенит» поздравил Артёма Дзюбу со званием лучшего бомбардира российского футбола

«Зенит» поздравил Артёма Дзюбу со званием лучшего бомбардира российского футбола
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Санкт-петербургский «Зенит» в телеграм-канале поздравил нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу с бомбардирским рекордом в истории российского футбола. Форвард отличился в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:0). Этот гол стал 234-м в карьере футболиста, таким образом, он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Дзюба – 9'     0:2 Лончар – 83'    

«9 марта бывший нападающий сине-бело-голубых забил 234-й мяч в своей карьере, опередив по этому показателю Александра Кержакова. Наибольшее число своих голов Дзюба оформил в футболке «Зенита»: на счету нападающего 249 официальных матчей и 108 забитых мячей в составе петербургской команды.

Футбольный клуб «Зенит» высоко ценит вклад Артёма Дзюбы в победы сине-бело-голубых и поздравляет нападающего с выдающимся достижением», — написано в сообщении «Зенита».

Напомним, Дзюба выступал за сине-бело-голубых с 2015 по 2022 год.

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