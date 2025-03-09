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Наполи — Фиорентина, результат матча 9 марта 2025, счет 2:1, Серия А 2024-2025

«Наполи» победил «Фиорентину» в 28-м туре Серии А, у Лукаку два результативных действия
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«Наполи» встречался с «Фиорентиной» в рамках 28-го тура чемпионата Италии. Игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. На встрече работала бригада арбитров, возглавляемая Андреа Коломбо. Матч завершился победой «Наполи» со счётом 2:1.

Италия — Серия А . 28-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 1
Фиорентина
Флоренция
1:0 Лукаку – 26'     2:0 Распадори – 60'     2:1 Гудмундссон – 66'    

На 26-й минуте счёт в матче открыл бельгийский нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку. На 60-й минуте форвард Джакомо Распадори с передачи Лукаку удвоил преимущество хозяев поля. На 66-й минуте точный удар нападающего Альберта Гудмундссона позволил «Фиорентине» отыграть один мяч.

После 28 матчей «Наполи» с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Отставание от «Интера» составляет одно очко. «Фиорентина» располагается на седьмой строчке. У команды 45 очков.

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