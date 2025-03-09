«Наполи» победил «Фиорентину» в 28-м туре Серии А, у Лукаку два результативных действия

«Наполи» встречался с «Фиорентиной» в рамках 28-го тура чемпионата Италии. Игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. На встрече работала бригада арбитров, возглавляемая Андреа Коломбо. Матч завершился победой «Наполи» со счётом 2:1.

На 26-й минуте счёт в матче открыл бельгийский нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку. На 60-й минуте форвард Джакомо Распадори с передачи Лукаку удвоил преимущество хозяев поля. На 66-й минуте точный удар нападающего Альберта Гудмундссона позволил «Фиорентине» отыграть один мяч.

После 28 матчей «Наполи» с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Отставание от «Интера» составляет одно очко. «Фиорентина» располагается на седьмой строчке. У команды 45 очков.