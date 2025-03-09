«Чуть слёзы не пошли». Артём Дзюба — о рекордном голе в российском футболе

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал свой гол в ворота «Крыльев Советов» (2:0) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Этот гол стал 234-м в карьере Дзюбы, что сделало его лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Ранее рекорд принадлежал экс-форварду «Зенита» Александру Кержакову.

«На секунду у меня чуть слёзы не пошли, но я сдержался. «Крылья» нас быстро встряхнули и прижали. Огромное спасибо ребятам за самоотдачу, особенно вратарям — Васюта тащил в первом тайме, потом Волков. Парни — красавцы!» — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 20 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 25 очков.