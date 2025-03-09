Артём Дзюба: пока не чувствую себя великим

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба после своего рекордного гола заявил, что пока не чувствует себя великим. Форвард отличился в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:0). Этот гол стал 234-м в карьере Дзюбы, таким образом, он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«Пока не чувствую себя великим. Для этого об этом должны говорить другие — это раз, а во-вторых, должно пройти определённое время», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.