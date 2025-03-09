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Главный тренер «Акрона» Тедеев высказался о рекорде Дзюбы в российском футболе

Главный тренер «Акрона» Тедеев высказался о рекорде Дзюбы в российском футболе
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев поделился мнением о рекордном голе форварда клуба Артёма Дзюбы. Нападающий отличился в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:0). Этот гол стал 234-м в карьере Дзюбы, что позволило ему обойти в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Дзюба – 9'     0:2 Лончар – 83'    

«Мы счастливы! Всё закономерно, Дзюба — футболист, который очень много сделал для развития футбола в России. И он это доказывает каждый день. Я очень горд, что работаю с ним», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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