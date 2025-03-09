Главный тренер «Акрона» Тедеев высказался о рекорде Дзюбы в российском футболе

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев поделился мнением о рекордном голе форварда клуба Артёма Дзюбы. Нападающий отличился в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:0). Этот гол стал 234-м в карьере Дзюбы, что позволило ему обойти в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова.

«Мы счастливы! Всё закономерно, Дзюба — футболист, который очень много сделал для развития футбола в России. И он это доказывает каждый день. Я очень горд, что работаю с ним», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.