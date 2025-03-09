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Тоттенхэм — Борнмут, результат матча 9 марта 2025, счёт 2:2, АПЛ 2024-2025

«Тоттенхэм» отыгрался с 0:2 и вырвал ничью в домашнем матче АПЛ с «Борнмутом»
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Завершился матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм Хотспур» и «Борнмут». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Джон Брукс из Лестера. Встреча завершилась вничью — 2:2.

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 2
Борнмут
Борнмут
0:1 Таверньер – 42'     0:2 Эванилсон – 65'     1:2 Сарр – 67'     2:2 Мин – 84'    

Голами в составе хозяев отметились Папе Матар Сарр и Сон Хын Мин, который реализовал пенальти. В составе гостей отличились Маркус Таверньер и Эванилсон.

«Тоттенхэм» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 34 очка за 28 встреч. «Борнмут» заработал 44 очка после 28 игр и располагается на восьмой строчке.

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