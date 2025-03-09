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Эносис — Арис, результат матча 9 марта 2025, счёт 1:2, чемпионат Кипра 2024-2025

Гол Кокорина помог «Арису» одержать победу над «Эносисом»
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Завершился матч 26-го тура чемпионата Кипра сезона-2024/2025, в котором встречались «Эносис» и «Арис». Команды играли на стадионе «Тасос Марку» в Паралимни. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Якобом Карлсеном. «Арис» одержал победу со счётом 2:1.

Кипр — Первый дивизион . 26-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Эносис
Паралимни
Окончен
1 : 2
Арис
Лимасол
0:1 Кокорин – 4'     0:2 Бенгтссон – 30'     1:2 Муселиани – 45+3'    

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин открыл счёт во встрече на четвёртой минуте. На 30-й минуте Лео Бенгтссон увеличил преимущество гостей. На 45+3-й минуте Зураб Муселиани сократил отставание своей команды.

После 26 сыгранных матчей «Эносис» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав 19 очков. «Арис» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 61 очко. «Пафос», находящийся на второй строчке с таким же количеством очков, имеет игру в запасе.

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