Гол Кокорина помог «Арису» одержать победу над «Эносисом»

Завершился матч 26-го тура чемпионата Кипра сезона-2024/2025, в котором встречались «Эносис» и «Арис». Команды играли на стадионе «Тасос Марку» в Паралимни. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Якобом Карлсеном. «Арис» одержал победу со счётом 2:1.
Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин открыл счёт во встрече на четвёртой минуте. На 30-й минуте Лео Бенгтссон увеличил преимущество гостей. На 45+3-й минуте Зураб Муселиани сократил отставание своей команды.
После 26 сыгранных матчей «Эносис» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав 19 очков. «Арис» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 61 очко. «Пафос», находящийся на второй строчке с таким же количеством очков, имеет игру в запасе.
- 9 марта 2025
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