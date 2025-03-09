«Челси» обыграл бывшую команду Марески «Лестер» и вернулся в топ-4 АПЛ

Завершился матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Челси» и «Лестер Сити». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Тим Робинсон. «Челси» одержал победу со счётом 1:0.

На 22-й минуте полузащитник «Челси» Коул Палмер впервые в своей карьере не смог реализовать пенальти. На 60-й минуте защитник хозяев Марк Кукурелья забил единственный гол в матче.

Лондонский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Энцо Марески набрала 49 очков за 28 матчей. «Лестер» заработал 17 очков после 28 игр и располагается на 19-й строчке, в зоне вылета. На первом месте находится «Ливерпуль» с 70 очками после 29 матчей.