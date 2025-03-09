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Петржела — после рекорда Дзюбы: у Кержакова нет конкурентов в российском футболе

Петржела — после рекорда Дзюбы: у Кержакова нет конкурентов в российском футболе
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о рекорде нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, который забил 234-й мяч в карьере и опередил экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров российского футбола.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Дзюба – 9'     0:2 Лончар – 83'    

«Если сравнивать значимость Кержакова и Дзюбы в российском футболе, то Кержаков такой один. Как нападающий он не имеет конкурентов. А вместе с Аршавиным они были лучшей атакующей парой в России. Таких нападающих в российском футболе ещё не было», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Гол Артёма Дзюбы в ворота «Крыльев Советов» (2:0) на девятой минуте матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги оказался победным. Тольяттинцы довели количество набранных в сезоне очков до 25 и занимают девятое место в турнирной таблице.

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