Петржела — после рекорда Дзюбы: у Кержакова нет конкурентов в российском футболе

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о рекорде нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, который забил 234-й мяч в карьере и опередил экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров российского футбола.

«Если сравнивать значимость Кержакова и Дзюбы в российском футболе, то Кержаков такой один. Как нападающий он не имеет конкурентов. А вместе с Аршавиным они были лучшей атакующей парой в России. Таких нападающих в российском футболе ещё не было», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Гол Артёма Дзюбы в ворота «Крыльев Советов» (2:0) на девятой минуте матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги оказался победным. Тольяттинцы довели количество набранных в сезоне очков до 25 и занимают девятое место в турнирной таблице.