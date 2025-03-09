Фото: игроки «Акрона» качают Дзюбу, поздравляя с рекордом по голам в российском футболе

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Форвард отличился в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона-2024/2025 с самарскими «Крыльями Советов» (2:0). 36-летний футболист забил пятый мяч в сезоне и 234-й в игровой карьере. Игроки тольяттинского клуба после завершения встречи покачали Дзюбу на руках, поздравляя с рекордом по голам в российском футболе.

Фото: Кадр из трансляции

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.