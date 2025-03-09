«Унион» одержал волевую победу над «Айнтрахтом» в 25-м туре Бундеслиги
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«Айнтрахт» встречался с «Унионом» в рамках 25-го тура чемпионата Германии. Игра проходила на стадионе «Франкфурт Арена» (Франкфурт, Германия), а в качестве главного арбитра встречу обслуживал Франк Вилленборг. Победу в матче одержали футболисты «Униона» — 2:1.
Германия — Бундеслига . 25-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
2-й тайм
1 : 2
Унион
Берлин
1:0 Батшуайи-Атунга – 13' 1:1 Кверфельд – 62' 1:2 Ён – 78'
На 13-й минуте первый гол в матче забил форвард «Айнтрахта» Миши Батшуайи-Атунга. Восстановил равенство в счёте на 62-й минуте защитник «Униона» Леопольд Кверфельд. На 78-й минуте Чон У Ён принёс «Униону» победу.
«Айнтрахт» занимает четвёртое место в турнирной таблице с 42 очками в 25 матчах. «Унион» благодаря победе довёл количество набранных в сезоне очков до 26. Столичный клуб располагается на 13-й строчке.
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