Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Айнтрахт Ф — Унион, результат матча 9 марта 2025, счет 1:2, Бундеслига 2024-2025

«Унион» одержал волевую победу над «Айнтрахтом» в 25-м туре Бундеслиги
Комментарии

«Айнтрахт» встречался с «Унионом» в рамках 25-го тура чемпионата Германии. Игра проходила на стадионе «Франкфурт Арена» (Франкфурт, Германия), а в качестве главного арбитра встречу обслуживал Франк Вилленборг. Победу в матче одержали футболисты «Униона» — 2:1.

Германия — Бундеслига . 25-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
2-й тайм
1 : 2
Унион
Берлин
1:0 Батшуайи-Атунга – 13'     1:1 Кверфельд – 62'     1:2 Ён – 78'    

На 13-й минуте первый гол в матче забил форвард «Айнтрахта» Миши Батшуайи-Атунга. Восстановил равенство в счёте на 62-й минуте защитник «Униона» Леопольд Кверфельд. На 78-й минуте Чон У Ён принёс «Униону» победу.

«Айнтрахт» занимает четвёртое место в турнирной таблице с 42 очками в 25 матчах. «Унион» благодаря победе довёл количество набранных в сезоне очков до 26. Столичный клуб располагается на 13-й строчке.

Материалы по теме
«Победа в такой манере намного веселее». Мюллер — о разгроме в игре с «Айнтрахтом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android