«Унион» одержал волевую победу над «Айнтрахтом» в 25-м туре Бундеслиги

«Айнтрахт» встречался с «Унионом» в рамках 25-го тура чемпионата Германии. Игра проходила на стадионе «Франкфурт Арена» (Франкфурт, Германия), а в качестве главного арбитра встречу обслуживал Франк Вилленборг. Победу в матче одержали футболисты «Униона» — 2:1.

На 13-й минуте первый гол в матче забил форвард «Айнтрахта» Миши Батшуайи-Атунга. Восстановил равенство в счёте на 62-й минуте защитник «Униона» Леопольд Кверфельд. На 78-й минуте Чон У Ён принёс «Униону» победу.

«Айнтрахт» занимает четвёртое место в турнирной таблице с 42 очками в 25 матчах. «Унион» благодаря победе довёл количество набранных в сезоне очков до 26. Столичный клуб располагается на 13-й строчке.