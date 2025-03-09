Артём Дзюба: хочется за сборную напоследок сыграть. Ощутить гимн своей страны

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба заявил о желании сыграть за национальную команду России.

«Я очень уважал всегда Черчесова за то, что он говорил. Чтобы попасть в сборную, нужно заслужить. Это была цель, стремление. А сейчас достаточно одной игры, чтобы туда попасть.

Надеюсь, пока я играю, организуют какой‑то матч, где можно будет написать: «В бой идут одни старики». Джикия, я, Смолов, Песьяков… 30 лет и больше. Было бы очень круто. Хочется за сборную напоследок сыграть. Ощутить гимн своей страны.

Интересная трактовка. Дугласу Сантосу 30 лет, и его включают в расширенный список. Нет предела… Не знаю, как сказать», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

В воскресенье, 9 марта, 36-летний форвард «Акрона» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:0) отметился забитым мячом. Этот гол стал 234-м в карьере Дзюбы, таким образом, он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обойдя Александра Кержакова.