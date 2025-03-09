«Рубин» — «Спартак»: Мирлинд Даку открыл счёт на седьмой минуте

В эти минуты проходит матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Рубин» и «Спартак». Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников (Санкт-Петербург). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Рубина». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на седьмой минуте матча форвард «Рубина» Мирлинд Даку открыл счёт в матче. Нападающий воспользовался ошибкой красно-белых при розыгрыше мяча от ворот.

Казанский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 26 очков за 19 матчей. Красно-белые заработали 40 очков после 19 игр и располагаются на третьей строчке. На первом месте с 43 очками находится «Краснодар». В случае победы «Спартак» сравняется по количеству набранных очков с лидирующими «Краснодаром» и «Зенитом».