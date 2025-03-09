«Наполи» прервал безвыигрышную серию из пяти матчей в чемпионате Италии

«Наполи» на своём стадионе обыграл «Фиорентину» в рамках 28-го тура Серии А со счётом 2:1 и прервал безвыигрышную серию из пяти матчей в чемпионате Италии.

Команда Антонио Конте последний раз побеждала 25 января 2025 года в матче с туринским «Ювентусом» (2:1). В последующих играх у «Наполи» было четыре ничьих с «Ромой» (1:1), «Удинезе» (1:1), «Лацио» (2:2) и «Интером» (1:1), а также одно поражение от «Комо» (1:2).

После 28 матчей «Наполи» с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии «Интер», у которого 61 очко после аналогичного количества встреч.