Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортивный директор «Акрона» Задоян прокомментировал рекорд Артёма Дзюбы

Спортивный директор «Акрона» Задоян прокомментировал рекорд Артёма Дзюбы
Комментарии

Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян высказался о рекордном 234-м голе форварда команды Артёма Дзюбы, который был забит в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Дзюба – 9'     0:2 Лончар – 83'    

«Очень приятные ощущения. Поздравляем Артёма, всю команду. Это очередная важная победа для нас в погоне за целью, за сохранением в РПЛ.

Все понимали, что он всё ближе и ближе к рекорду. Все поддерживали друг друга. Никаких перетягиваний в этом плане не было, все хотели победить», — передаёт слова Задояна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 20 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 25 очков.

Материалы по теме
Дзюба — бомбардир с огромным наследием. Оно разное, как и он сам
Дзюба — бомбардир с огромным наследием. Оно разное, как и он сам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android