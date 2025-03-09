Спортивный директор «Акрона» Задоян прокомментировал рекорд Артёма Дзюбы

Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян высказался о рекордном 234-м голе форварда команды Артёма Дзюбы, который был забит в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:0).

«Очень приятные ощущения. Поздравляем Артёма, всю команду. Это очередная важная победа для нас в погоне за целью, за сохранением в РПЛ.

Все понимали, что он всё ближе и ближе к рекорду. Все поддерживали друг друга. Никаких перетягиваний в этом плане не было, все хотели победить», — передаёт слова Задояна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 20 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 25 очков.