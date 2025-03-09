В «Акроне» высказались о возможном продлении контракта с Дзюбой

Спортивный директор тольяттинского «Акрона» Арам Задоян ответил на вопрос о возможном продлении контракта с нападающим Артёмом Дзюбой.

«Пока не готов комментировать продление контракта Дзюбы. Всему своё время», — передаёт слова Задояна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.