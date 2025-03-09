Дзюба: ещё не смотрел, написал ли Кержаков, — после матча пришло 220 сообщений

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба ответил на вопрос, написал ли ему бывший нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кержаков после матча с «Крыльями Советов» (2:0), в котором Дзюба забил свой рекордный 234-й гол.

«Когда приходит 220 сообщений, понимаешь, что сделал что-то интересное. Но самое главное — победа команды. Написал ли Кержаков? Ещё не смотрел. Увидел количество сообщений: «Ох ё!» — и на допинг побежал. В 36 на допинг! Обалдели.

Проставляться буду, уже когда вернёмся в Тольятти. Сейчас у нас «Спартак», и перед ним будет не очень хорошо — народ может не подтянуться (смеётся)», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.