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Дзюба: ещё не смотрел, написал ли Кержаков, — после матча пришло 220 сообщений

Дзюба: ещё не смотрел, написал ли Кержаков, — после матча пришло 220 сообщений
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба ответил на вопрос, написал ли ему бывший нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кержаков после матча с «Крыльями Советов» (2:0), в котором Дзюба забил свой рекордный 234-й гол.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Дзюба – 9'     0:2 Лончар – 83'    

«Когда приходит 220 сообщений, понимаешь, что сделал что-то интересное. Но самое главное — победа команды. Написал ли Кержаков? Ещё не смотрел. Увидел количество сообщений: «Ох ё!» — и на допинг побежал. В 36 на допинг! Обалдели.

Проставляться буду, уже когда вернёмся в Тольятти. Сейчас у нас «Спартак», и перед ним будет не очень хорошо — народ может не подтянуться (смеётся)», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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