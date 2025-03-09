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Дзюба: теперь планка — забить 250 голов, а там посмотрим, как здоровье

Дзюба: теперь планка — забить 250 голов, а там посмотрим, как здоровье
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался о том, что забил 234-й гол в карьере, что стало рекордом в российском футболе.

«В детстве, когда сидел с ребятами в дубле «Спартака», говорил: «Если 100 забью, будет круто». Потом в «Зените» думал, что 150 с такими игроками рядом должен заковырять. Затем поставил планку в 170, дальше: «200 — ну всё, это триумф». А когда забил 200, поставил себе цель обогнать Кержакова, потому его всегда ассоциировали с бомбардиром всея Руси. И побить его рекорд — огромная честь для меня.

Теперь — 300? Ну, блин (смеётся). Теперь планка — 250. Посмотрим, как здоровье будет. С каждым годом всё тяжелее», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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