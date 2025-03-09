«Рубин» — «Спартак»: Мирлинд Даку оформил дубль на 28-й минуте

В эти минуты проходит матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Рубин» и «Спартак». Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников (Санкт-Петербург). На момент написания новости счёт 2:0 в пользу «Рубина». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 28-й минуте форвард «Рубина» Мирлинд Даку забил ударом головой после подачи с фланга. Ранее Даку открыл счёт в матче на седьмой минуте.

Казанский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 26 очков за 19 матчей. Красно-белые заработали 40 очков после 19 игр и располагаются на третьей строчке. На первом месте с 43 очками находится «Краснодар».