«Рубин» — «Спартак»: Мирлинд Даку оформил дубль на 28-й минуте
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В эти минуты проходит матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Рубин» и «Спартак». Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников (Санкт-Петербург). На момент написания новости счёт 2:0 в пользу «Рубина». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Перерыв
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Даку – 7' 2:0 Даку – 28' 2:1 Барко – 42'
На 28-й минуте форвард «Рубина» Мирлинд Даку забил ударом головой после подачи с фланга. Ранее Даку открыл счёт в матче на седьмой минуте.
Казанский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 26 очков за 19 матчей. Красно-белые заработали 40 очков после 19 игр и располагаются на третьей строчке. На первом месте с 43 очками находится «Краснодар».
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