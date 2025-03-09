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Спортивный директор «Акрона»: подписание Дзюбы — знаковое для клуба

Спортивный директор «Акрона»: подписание Дзюбы — знаковое для клуба
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Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян высказался о влиянии на команду подписания контракта с нападающим клуба Артёмом Дзюбой осенью 2024 года.

«Артём Дзюба играет ключевую роль в сегодняшнем успехе «Акрона». Его подписание можно назвать знаковым для клуба», — передаёт слова Задояна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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