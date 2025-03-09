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Дзюба — об Овечкине: если бы у нас снимали вратаря, как в хоккее, я был бы тоже хорош

Дзюба — об Овечкине: если бы у нас снимали вратаря, как в хоккее, я был бы тоже хорош
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Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба рассказал о дружбе с российским нападающим и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Мы с Саней [Овечкиным] попадаемся у общих друзей, общаемся, видимся. Связь есть. Если бы у меня тоже соперники снимали вратаря, я тоже был бы хорош (смеётся)», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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