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Артём Дзюба: все говорили, что моим преемником может быть Тюкавин

Артём Дзюба: все говорили, что моим преемником может быть Тюкавин
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Форвард «Акрона» Артём Дзюба пожелал здоровья нападающему «Динамо» Константину Тюкавину. Форвард бело-голубых выбыл до конца сезона из-за травмы крестообразной связки колена.

«Я не вижу своего преемника. Все говорили, что это может быть Тюкава. Сейчас желаю ему скорейшего выздоровления, как и Славе Караваеву. В нашей профессии травмы очень неприятные: «кресты», ахиллы. Главное — терпение, чтобы вернуться. Это тяжело, скорее, психологически», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Дзюба забил 234-й гол в карьере в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:0). Таким образом, Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев, как и Тюкавин, пропустит остаток сезона из-за операции на крестообразной связке.

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