Дзюба рассказал о самом памятном голе в карьере

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба рассказал, какой гол является для него самым памятным в карьере.

«Давайте, когда будет время, сядем где-нибудь и я поностальгирую. Надо вспоминать голы. Но на данный момент 234-й гол для меня самый приятный, тем более в дерби с «Крыльями».

Когда забил испанцам, вся жизнь перед глазами пролетела. Я ведь не должен был бить пенальти! Спросил: «Кто-то будет?» — «Не-не, Артём», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.