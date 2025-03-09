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Зиньковский: в «Крыльях» мне всё знакомо, вернулся в команду, где провёл долгое время

Зиньковский: в «Крыльях» мне всё знакомо, вернулся в команду, где провёл долгое время
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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Антон Зиньковский высказался о возвращении в команду. Зиньковский выступает за «Крылья Советов» на правах аренды из московского «Спартака». Ранее полузащитник играл в самарском клубе в период с 2019 по 2022 год.

«В «Крыльях» мне всё знакомо, вернулся в команду, в которой провёл долгое время. Теперь нужно готовиться к тяжёлому выезду в Махачкалу. Там явно просто не будет. Будем стараться набирать очки», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В текущем сезоне чемпионата России 28-летний Антон Зиньковский провёл за «Крылья Советов» два матча.

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