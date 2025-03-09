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Зиньковский: не мне судить, величайший ли Дзюба в истории российского футбола

Зиньковский: не мне судить, величайший ли Дзюба в истории российского футбола
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Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский заявил, что не ему судить, величайший ли игрок «Акрона» Артём Дзюба в истории российского футбола. 36-летний форвард забил 234-й гол в карьере в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с самарской командой (2:0). Таким образом, он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Дзюба – 9'     0:2 Лончар – 83'    

«Уже поздравил лично Дзюбу. Не мне судить, величайший ли он в истории российского футбола», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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