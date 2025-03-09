Зиньковский: не мне судить, величайший ли Дзюба в истории российского футбола

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский заявил, что не ему судить, величайший ли игрок «Акрона» Артём Дзюба в истории российского футбола. 36-летний форвард забил 234-й гол в карьере в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с самарской командой (2:0). Таким образом, он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«Уже поздравил лично Дзюбу. Не мне судить, величайший ли он в истории российского футбола», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.