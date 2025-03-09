Дзюба — о сборной: игроков старше 30 мы не берём, но Дугласа Сантоса 31-летнего — берём

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался о вызове защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в сборную России.

«Конечно, хотелось бы побить рекорд Кержакова в сборной. Но круто было бы сыграть матч «В бой идут одни старики». Смолов, я, Джикия, Серёга Песьяков, Головин, Миранчук — те, с кем я играл. Просто ощутить гимн России, сыграть.

Трактовка очень интересная: игроков старше 30 мы не берём, но Дугласа Сантоса 31-летнего — берём. Лукавство — наше всё. Честно говоря, мне всё равно — если не получится, не расстроюсь. Но ощутить гимн своей страны… Я соскучился по потрясающей атмосфере, когда полные трибуны. Даже если большинство болеет против нас», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.