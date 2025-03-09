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Реал Мадрид — Райо Вальекано, результат матча 9 марта 2025, счёт 2:1, Ла Лига 2024-2025

«Реал» Мадрид обыграл «Райо Вальекано» и вернулся на второе место в Ла Лиге
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Завершился матч 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались мадридский «Реал» и «Райо Вальекано». Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания). «Реал» Мадрид одержал победу со счётом 2:1.

Испания — Примера . 27-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Мбаппе – 30'     2:0 Винисиус Жуниор – 34'     2:1 Диас – 45+2'    

Счёт в матче был открыт на 30-й минуте, отличился нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе. На 34-й минуте Винисиус Жуниор удвоил преимущество хозяев. На 45+2-й минуте Педро Диас отыграл один мяч.

После 27 сыгранных матчей «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 57 очков. «Райо Вальекано» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 36 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет каталонская «Барселона», у которой 57 очков.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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