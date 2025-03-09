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Дзюба прокомментировал информацию о возможном переходе в «Кайрат»

Дзюба прокомментировал информацию о возможном переходе в «Кайрат»
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Форвард «Акрона» Артём Дзюба отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны «Кайрата» из чемпионата Казахстана.

«У меня очень добрые и хорошие отношения с владельцем «Кайрата». Отношусь к нему с большим уважением. Но на данный момент я поставил планку доиграть до лета, а дальше подумаю, что дальше», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Экс-форвард сборной России Артём Дзюба перебрался в «Акрон» в летнее трансферное окно в статусе свободного агента. Контракт нападающего с клубом из Тольятти рассчитан до конца текущего сезона. Ранее в СМИ появилась информация, что в подписании Дзюбы заинтересован казахстанский «Кайрат».

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