Дзюба прокомментировал информацию о возможном переходе в «Кайрат»

Форвард «Акрона» Артём Дзюба отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны «Кайрата» из чемпионата Казахстана.

«У меня очень добрые и хорошие отношения с владельцем «Кайрата». Отношусь к нему с большим уважением. Но на данный момент я поставил планку доиграть до лета, а дальше подумаю, что дальше», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Экс-форвард сборной России Артём Дзюба перебрался в «Акрон» в летнее трансферное окно в статусе свободного агента. Контракт нападающего с клубом из Тольятти рассчитан до конца текущего сезона. Ранее в СМИ появилась информация, что в подписании Дзюбы заинтересован казахстанский «Кайрат».