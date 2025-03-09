Нападающий «Акрона» Дзюба рассказал о своих целях на ближайшее время

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба поделился своими задачами на ближайшее время.

«Сейчас моя задача — сделать всё, чтобы «Акрон» остался в Премьер-Лиге. И я ничуть не лукавлю, потому что Заур Эдуардович Тедеев относится ко мне с такой теплотой, как отец. Второе — обогнать Лоськова по «гол+пас». Третья — отдать 100 голевых, потому что сейчас — 99. Я насчитал, что я в трёх очках, чтобы перегнать Лоськова», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.