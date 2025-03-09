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«Рубин» — «Спартак»: Даку и Дуарте получили красные карточки на 75-й минуте

«Рубин» — «Спартак»: Даку и Дуарте получили красные карточки на 75-й минуте
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В эти минуты проходит матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Рубин» и «Спартак». Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников (Санкт-Петербург). На момент написания новости счёт 2:1 в пользу «Рубина». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Даку – 7'     2:0 Даку – 28'     2:1 Барко – 42'    
Удаления: Даку – 75' / Дуарте – 75'

Форвард «Рубина» Мирлинд Даку получил красную карточку после двух предупреждений на 75-й минуте за стычку с защитником «Спартака» Алексисом Дуарте. Парагваец также был удалён с поля. Ранее Даку оформил дубль, а полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко ответил голом с пенальти.

Казанский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 26 очков за 19 матчей. Красно-белые заработали 40 очков после 19 игр и располагаются на третьей строчке. На первом месте с 43 очками находится «Краснодар».

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