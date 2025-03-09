Мирлинд Даку стал первым игроком «Рубина» с 10+ голами в двух сезонах РПЛ подряд

Форвард «Рубина» Мирлинд Даку отметился двумя мячами в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» и стал первым игроком в истории казанского клуба, который забил 10+ голов в двух сезонах РПЛ подряд. На момент написания новости идёт перерыв, счёт в матче 2:1 в пользу «Рубина».

До Даку 10+ голов в двух разных сезонах за казанскую команду забивал только Алехандро Домингес в 2006 и 2009 годах.

Теперь на счету 27-летнего форварда 11 голов в текущем чемпионате. Он сравнялся с полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым в списке бомбардиров и уступает лишь нападающему «Спартака» Манфреду Угальде (16 мячей).