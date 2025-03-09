Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мирлинд Даку стал первым игроком «Рубина» с 10+ голами в двух сезонах РПЛ подряд

Мирлинд Даку стал первым игроком «Рубина» с 10+ голами в двух сезонах РПЛ подряд
Комментарии

Форвард «Рубина» Мирлинд Даку отметился двумя мячами в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» и стал первым игроком в истории казанского клуба, который забил 10+ голов в двух сезонах РПЛ подряд. На момент написания новости идёт перерыв, счёт в матче 2:1 в пользу «Рубина».

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Даку – 7'     2:0 Даку – 28'     2:1 Барко – 42'    
Удаления: Даку – 75' / Дуарте – 75'

До Даку 10+ голов в двух разных сезонах за казанскую команду забивал только Алехандро Домингес в 2006 и 2009 годах.

Теперь на счету 27-летнего форварда 11 голов в текущем чемпионате. Он сравнялся с полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым в списке бомбардиров и уступает лишь нападающему «Спартака» Манфреду Угальде (16 мячей).

Материалы по теме
«Рубин» — «Спартак»: Мирлинд Даку оформил дубль на 28-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android