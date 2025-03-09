Сын Джанлуиджи Буффона дебютировал во взрослом футболе в матче «Специя» — «Пиза»
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Сегодня, 9 марта, «Специя» принимала на своём поле «Пизу» в матче 29-го тура итальянской Серии В. В составе гостей на поле появился 17-летний вингер Луи Буффон. Сын экс-голкипера сборной Италии Джанлуиджи Буффона вышел на замену на 84-й минуте. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу «Специи».
Италия — Серия B . 29-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Специя
Специя
Окончен
3 : 2
Пиза
Пиза
0:1 Висневски – 38' 1:1 Эспозито – 45' 1:2 Мейстер – 47' 2:2 Эспозито – 58' 3:2 Висневски – 65'
Матч со «Специей» стал для Луи Буффона первым в профессиональной карьере. В текущем сезоне вингер провёл 20 матчей в молодёжном первенстве в составе «Пизы» до 19 лет, Буффон-младший записал на свой счёт шесть забитых голов. Напомним, ранее Луи Буффон получил вызов в юношескую сборную Чехии. Футболист является гражданином двух стран — Чехии и Италии.
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