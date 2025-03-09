Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сын Джанлуиджи Буффона дебютировал во взрослом футболе в матче «Специя» — «Пиза»

Сын Джанлуиджи Буффона дебютировал во взрослом футболе в матче «Специя» — «Пиза»
Комментарии

Сегодня, 9 марта, «Специя» принимала на своём поле «Пизу» в матче 29-го тура итальянской Серии В. В составе гостей на поле появился 17-летний вингер Луи Буффон. Сын экс-голкипера сборной Италии Джанлуиджи Буффона вышел на замену на 84-й минуте. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу «Специи».

Италия — Серия B . 29-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Специя
Специя
Окончен
3 : 2
Пиза
Пиза
0:1 Висневски – 38'     1:1 Эспозито – 45'     1:2 Мейстер – 47'     2:2 Эспозито – 58'     3:2 Висневски – 65'    

Матч со «Специей» стал для Луи Буффона первым в профессиональной карьере. В текущем сезоне вингер провёл 20 матчей в молодёжном первенстве в составе «Пизы» до 19 лет, Буффон-младший записал на свой счёт шесть забитых голов. Напомним, ранее Луи Буффон получил вызов в юношескую сборную Чехии. Футболист является гражданином двух стран — Чехии и Италии.

Материалы по теме
Династия Буффона в футболе продолжается! Его сын уже попал в сборную Чехии
Династия Буффона в футболе продолжается! Его сын уже попал в сборную Чехии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android