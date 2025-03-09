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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Хетафе»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Хетафе»
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о поражении своей команды в матче 27-го тура испанской Ла Лиги с «Хетафе» (1:2).

Испания — Примера . 27-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
2 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Сёрлот – 75'     1:1 Арамбарри – 88'     2:1 Арамбарри – 90+2'    
Удаления: нет / Корреа – 88'

«В целом игра была не из приятных. Мы не сделали того, что было нужно в матче, но всё же вышли вперёд благодаря пенальти. Затем случилось удаление Корреа. Потом последовали два их очень похожих гола. Мы должны принять заслуженное поражение, потому что мы не смогли справиться в этом матче. В эти последние 10-12 минут соперник был смелым, целеустремлённым и эффективным в нападении. Они заслужили эту победу», — приводит слова Симеоне Marca.

«Атлетико» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. У мадридцев 56 набранных очков в сезоне.

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