Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Хетафе»
Поделиться
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о поражении своей команды в матче 27-го тура испанской Ла Лиги с «Хетафе» (1:2).
Испания — Примера . 27-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
2 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Сёрлот – 75' 1:1 Арамбарри – 88' 2:1 Арамбарри – 90+2'
Удаления: нет / Корреа – 88'
«В целом игра была не из приятных. Мы не сделали того, что было нужно в матче, но всё же вышли вперёд благодаря пенальти. Затем случилось удаление Корреа. Потом последовали два их очень похожих гола. Мы должны принять заслуженное поражение, потому что мы не смогли справиться в этом матче. В эти последние 10-12 минут соперник был смелым, целеустремлённым и эффективным в нападении. Они заслужили эту победу», — приводит слова Симеоне Marca.
«Атлетико» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. У мадридцев 56 набранных очков в сезоне.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 марта 2025
-
22:04
-
22:02
-
21:58
-
21:55
-
21:54
-
21:45
-
21:44
-
21:30
-
21:26
-
21:17
-
21:10
-
21:07
-
20:57
-
20:40
-
20:25
-
20:25
-
20:21
-
20:20
-
20:16
-
20:13
-
20:10
-
20:07
-
20:04
-
20:04
-
20:03
-
20:00
-
20:00
-
19:56
-
19:52
-
19:49
-
19:47
-
19:45
-
19:45
-
19:42
-
19:34