«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: Райс сравнял счёт на 74-й минуте

В эти минуты проходит матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал». Игра проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступает Энтони Тейлор (Манчестер, Англия). На момент написания новости счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 74-й минуте полузащитник «Арсенала» Деклан Райс сравнял счёт.

После 27 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 33 очка. «Арсенал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 54 очка. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 70 очков.