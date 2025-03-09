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«Арсенал» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и отстаёт от «Ливерпуля» на 15 очков

Завершился матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор (Манчестер, Англия). Итоговый результат — 1:1.

Счёт в матче был открыт на 45+2-й минуте, отличился полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. На 74-й минуте Деклан Райс сравнял счёт.

После 28 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка. «Арсенал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 55 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 70 очков.