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«Арсенал» не смог выиграть в третьем матче АПЛ подряд

«Арсенал» не смог выиграть в третьем матче АПЛ подряд
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«Арсенал» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в матче 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 со счётом 1:1 и не смог выиграть в третьем матче АПЛ подряд.

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон
1:0 Фернандеш – 45+2'     1:1 Райс – 74'    

Последний раз лондонский клуб побеждал 15 февраля в 25-м туре чемпионата Англии в матче с «Лестером» (2:0). Затем команда Микеля Артеты потерпела одно поражение от «Вест Хэм Юнайтед» (0:1) и сыграла вничью с «Ноттингемом» (0:0).

«Арсенал» после 28 встреч занимает второе место, заработав 55 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 70 очков. В следующем туре «Арсенал» примет на своём поле «Челси».

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