«Рубин» прервал победную серию «Спартака» в РПЛ из семи матчей
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Казанский «Рубин» одержал победу над московским «Спартаком» на своём стадионе в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Таким образом, «Рубин» прервал победную серию красно-белых, которая длилась с октября 2024 года.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Даку – 7' 2:0 Даку – 28' 2:1 Барко – 42'
Удаления: Даку – 75' / Дуарте – 75'
Напомним, до матча с «Рубином» «Спартак» одержал в РПЛ семь побед подряд. Последнее поражение подопечных Деяна Станковича в чемпионате России произошло в рамках 12-го тура, тогда «Спартак» был разгромлен «Краснодаром» (0:3).
За 10 туров до конца чемпионата «Спартак» занимает в турнирной таблице РПЛ третье место. В активе столичного клуба 40 очков в 20 матчах, а отставание от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» составляет три очка.
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