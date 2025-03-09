«Рубин» прервал победную серию «Спартака» в РПЛ из семи матчей

Казанский «Рубин» одержал победу над московским «Спартаком» на своём стадионе в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Таким образом, «Рубин» прервал победную серию красно-белых, которая длилась с октября 2024 года.

Напомним, до матча с «Рубином» «Спартак» одержал в РПЛ семь побед подряд. Последнее поражение подопечных Деяна Станковича в чемпионате России произошло в рамках 12-го тура, тогда «Спартак» был разгромлен «Краснодаром» (0:3).

За 10 туров до конца чемпионата «Спартак» занимает в турнирной таблице РПЛ третье место. В активе столичного клуба 40 очков в 20 матчах, а отставание от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» составляет три очка.