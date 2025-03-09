Игрок «Рубина» Безруков — о матче со «Спартаком»: довольны, никаких вопросов к судейству

Футболист казанского «Рубина» Руслан Безруков прокомментировал домашнюю победу над «Спартаком» (2:1).

«Конечно, довольны результатом. Раз выиграли, никаких вопросов к судейству нет», — сказал Безруков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, на 75-й минуте защитник красно-белых Алексис Дуарте и форвард «Рубина» Мирлинд Даку получили предупреждения за стычку. Для обоих жёлтые карточки стали вторыми.

«Рубин» располагается на восьмом месте. Клуб из Татарстана набрал 29 очков в 20 турах. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. У подопечных Деяна Станковича осталось 40 очков.