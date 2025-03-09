Игрок «Рубина» Безруков — о матче со «Спартаком»: довольны, никаких вопросов к судейству
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Футболист казанского «Рубина» Руслан Безруков прокомментировал домашнюю победу над «Спартаком» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Даку – 7' 2:0 Даку – 28' 2:1 Барко – 42'
Удаления: Даку – 75' / Дуарте – 75'
«Конечно, довольны результатом. Раз выиграли, никаких вопросов к судейству нет», — сказал Безруков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, на 75-й минуте защитник красно-белых Алексис Дуарте и форвард «Рубина» Мирлинд Даку получили предупреждения за стычку. Для обоих жёлтые карточки стали вторыми.
«Рубин» располагается на восьмом месте. Клуб из Татарстана набрал 29 очков в 20 турах. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. У подопечных Деяна Станковича осталось 40 очков.
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