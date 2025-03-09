Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эмполи — Рома, результат матча 9 марта 2025, счёт 0:1, Серия А 2024-2025

«Рома» обыграла «Эмполи» в 28-м туре Серии А, забив гол на первой минуте матча
Комментарии

Завершился матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Эмполи» и «Рома». Команды играли на стадионе «Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена» в Эмполи. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Ди Беллой. «Рома» одержала победу со счётом 1:0.

Италия — Серия А . 28-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Эмполи
Эмполи
Окончен
0 : 1
Рома
Рим
0:1 Соуле – 1'    

Единственный гол в матче был забит уже на первой минуте, отличился нападающий «Ромы» Матиас Соуле.

После 28 сыгранных матчей «Эмполи» располагается на 18-й строчке в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 22 очка. «Рома» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 46 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Интер», у которого 61 очко.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android