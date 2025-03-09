«Рома» обыграла «Эмполи» в 28-м туре Серии А, забив гол на первой минуте матча

Завершился матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Эмполи» и «Рома». Команды играли на стадионе «Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена» в Эмполи. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Ди Беллой. «Рома» одержала победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит уже на первой минуте, отличился нападающий «Ромы» Матиас Соуле.

После 28 сыгранных матчей «Эмполи» располагается на 18-й строчке в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 22 очка. «Рома» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 46 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Интер», у которого 61 очко.