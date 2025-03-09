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«Самарская область — красно-чёрная!» Дзюба поздравил фанатов с победой над «Крыльями»

«Самарская область — красно-чёрная!» Дзюба поздравил фанатов с победой над «Крыльями»
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба поздравил болельщиков тольяттинского клуба после победы над самарскими «Крыльями Советов» в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Дзюба – 9'     0:2 Лончар – 83'    

«Всех болельщиков «Акрона» с важнейшей победой в дерби!

P.S.: Самарская область — красно-чёрная!» — написал Дзюба в телеграм-канале.

Гол в ворота «Крыльев Советов» стал для Артёма Дзюбы 324-м в профессиональной карьере. Таким образом, 36-летний нападающий стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, опередив экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова.

«Акрон» занимает девятое место в РПЛ. У команды 25 очков в 20 матчах. «Крылья Советов» остались на 10-й строчке с 19 очками.

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