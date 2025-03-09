«Самарская область — красно-чёрная!» Дзюба поздравил фанатов с победой над «Крыльями»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба поздравил болельщиков тольяттинского клуба после победы над самарскими «Крыльями Советов» в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Всех болельщиков «Акрона» с важнейшей победой в дерби!

P.S.: Самарская область — красно-чёрная!» — написал Дзюба в телеграм-канале.

Гол в ворота «Крыльев Советов» стал для Артёма Дзюбы 324-м в профессиональной карьере. Таким образом, 36-летний нападающий стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, опередив экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова.

«Акрон» занимает девятое место в РПЛ. У команды 25 очков в 20 матчах. «Крылья Советов» остались на 10-й строчке с 19 очками.